IGD scende dopo i conti, focus su cessioni di asset e dividendi

IGD SIIQ

Intesa Sanpaolo

IGD

(Teleborsa) -per, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, che ieri ha comunicato di aver chiuso ilcon ricavi locativi netti pari a 119,6 milioni di euro (+4,9%) e risultato netto ricorrente (FFO) pari a 55,4 milioni di euro, in decremento del 17,5% ma superiore alla guidance."I risultati hanno mostrato una sovraperformance in termini di FFO rispetto alle guidance della società, ma l'a causa dei tassi di interesse più elevati applicati", commentano gli analisti di"Mentre - si legge in una nota - il management ha evidenziato ancora una volta indicatori solidi con riferimento all'attività operativa (in Italia vendite al dettaglio +4,3% a/a, ingressi +4,5% a/a), la conference call si è concentrata principalmente sui seguenti argomenti: 1), che si prevede saranno flat nel 2024; e 2). Dopo l'operazione da 255 milioni di euro comunicata la scorsa settimana, gli iper/supermercati rappresentano l'11,2% del portafoglio di IGD su base PF (contro il 20% precedente). Il ricavo netto della vendita ammonta a circa 153 milioni di euro: 62 milioni di euro saranno destinati al rimborso dell'importo del prestito stanziato; 2) il restante ricavato della vendita sarà utilizzato per rimborsare parzialmente il bond in scadenza nel 2027 (entro 120 giorni dall'incasso previsto a fine aprile). Un'ulteriore cessione nel 2024 dipenderebbe dalle condizioni di mercato e potrebbe riguardare il portafoglio rumeno e 3 aree possedute nel livornese (queste ultime rappresentano circa 20 milioni di euro); 3). Sebbene nessun obbligo per i dividendi del 2023 sia dovuto, la società mira a distribuire nuovamente i dividendi nell'anno fiscale 2024, a seconda della performance".Scendecon i, per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 1,741 e successiva a quota 1,699. Resistenza a 1,853.