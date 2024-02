Novavax prevede ricavi piatti o in calo nel 2024

Novavax

(Teleborsa) -, società di biotecnologie statunitense che si concentra sullo sviluppo di vaccini, ha registratoper ildel 2023 di 291 milioni di dollari, rispetto a 357 milioni di dollari nello stesso periodo del 2022, e ricavi totali per l'2023 di 984 milioni di dollari, rispetto a 2 miliardi di dollari nello stesso periodo del 2022.Laper il quarto trimestre 2023 è stata di 178 milioni di dollari, rispetto a una perdita netta di 182 milioni di dollari nello stesso periodo del 2022. La perdita netta per l'intero anno 2023 è stata di 545 milioni di dollari, rispetto a una perdita netta di 658 milioni di dollari nello stesso periodo in 2022."Il 2023 è stato un anno di transizione per Novavax e abbiamo fattodell'azienda, fornendo l'unica opzione di vaccino anti-COVID-19 a base proteica e non mRNA negli Stati Uniti e nel mondo e concentrando i nostri investimenti sul futuro espansione del nostro portafoglio prodotti", ha affermato il"Entrando nel prossimo capitolo del nostro percorso aziendale come, siamo concentrati sul miglioramento delle nostre prestazioni commerciali nel 2024 e nel 2025 e sulla diversificazione delle nostre opportunità di guadagno con il potenziale lancio di un vaccino combinato che prevediamo nell'autunno del 2026", ha aggiunto.Novavax prevede che i ricavi totali delsaranno di circa 100 milioni di dollari. I ricavi dell'sono previsti tra 800 e 1.000 milioni di dollari.