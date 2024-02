TJX Companies, vendite e utili in crescita nel quarto trimestre

TJX Companies

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense che gestisce negozi fisici e online beni casalinghi e abbigliamento a prezzo scontato, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 3 febbraio) conpari a 16,4 miliardi di dollari, con un aumento del 13% rispetto al quarto trimestre dell'anno fiscale 2023 (14 vs 13 settimane). Ledei negozi sono aumentate del 5%. L'utile netto è stato di 1,4 miliardi di dollari e l'utile per azione è stato di 1,22 dollari, in aumento del 37% rispetto a 0,89 dollari nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2023. Escludendo un beneficio stimato di 0,10 dollari della settimana in più, l'è stato di 1,12 dollari, in aumento del 26% rispetto allo scorso anno.Per l'terminato il 3 febbraio 2024, le vendite nette sono state di 54,2 miliardi di dollari, con un aumento del 9%. Le vendite dei negozi comparabili sono aumentate del 5%. L'utile netto è stato di 4,5 miliardi di dollari e l'utile per azione è stato di 3,86 dollari, in aumento del 30%. Escludendo un beneficio stimato di 0,10 dollari derivante dalla settimana aggiuntiva, l'utile per azione rettificato è stato di 3,76 dollari, in aumento del 21%."Sono estremamente orgoglioso delle prestazioni dei nostri team anche nel 2023 - ha commentato il- Grazie alla loro eccellente esecuzione del nostro ottimo modello di business, abbiamo ottenuto risultati eccezionali su top e bottom line, che hanno superato le nostre aspettative. Abbiamo superato i 50 miliardi di dollari di vendite annuali, una pietra miliare per la nostra azienda"."Le vendite comparabili dei negozi per l'azienda sono aumentate del 5% sia per il quarto trimestre che per l'intero anno, ben al di sopra dei nostri piani originali per il 2023 - ha aggiunto - Abbiamo notato una crescita delle vendite in ogni divisione guidata dalle transazioni dei clienti, il che sottolinea la fiducia nella capacità di guadagnare quote di mercato in tutte le nostre aree geografiche. Abbiamo chiuso il 2023 molto bene e abbiamo".