FTSE Italia Mid Cap, entrano Banca Generali, Comer Industries e TISG

Banca Popolare Sondrio

Banca Generali

Banca Generali

Comer Industries

The Italian Sea Group

Illimity Bank

Seco

B&C Speakers

IVS Group

Met.Extra Group

Piovan

(Teleborsa) - Oltre all' attesa inclusione neldial posto di, FTSE Russel ha comunicato una serie di altre modifiche per la serie di indici FTSE Italia, che diverranno effettive dopo la chiusura delle contrattazioni di venerdì 15 marzo 2024 (vale a dire da lunedì,).Per quanto riguarda il, entrano, mentre escono Banca Popolare Sondrio,Nelentrano, Illimity Bank,e Seco. Esce The Italian Sea Group.Nelentrano B&C Speakers, Comer Industries, IVS Group, Met.Extra Group e Piovan.Nelentrano IVS Group e Piovan.