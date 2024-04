Piazza Affari chiude positiva. Bene MPS, crolla Tenaris

Alphabet

(Teleborsa) -, in un contesto europeo più che positivo. La giornata è priva di grandi spunti e gli investitori hanno guardato all'estero. Sul fronte della politica monetaria, in mattinata laha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse, come ampiamente previsto, e ha detto che le condizioni monetarie accomodanti probabilmente continueranno per il momento.Nel pomeriggio, Wall Street si è mossa in rialzo grazie al rimbalzo dei, dopo i brillanti risultati trimestrali di(casa madre di Google) e, e nonostante l'indice dei prezzi della spesa per consumi personali () sia cresciuto oltre le attese a marzo.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,38%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,24%.In discesa lo, che retrocede a quota +132 punti base, con un decremento di 5 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,88%.sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,37%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,75%, e ben impostata, che mostra un incremento dello 0,89%., ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,91%, a 34.250 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,97% rispetto alla chiusura di ieri. Balza in alto il(+1,56%); come pure, sale il(+1,37%).In Borsa di Milano risulta che ilnella seduta del 26/04/2024 è stato pari a 2,62 miliardi di euro, dai 2,68 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,51 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,52 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 4,04%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,52%. In luce, con un ampio progresso del 3,03%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,72%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,90% (il CEO ha detto agli analisti che prevede un calo dell'EBITDA maring al 20-25% nella seconda metà dell'anno). In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,39%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,94%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,26%),(+5,17%),(+4,82%) e(+4,44%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,78%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,71%.