Comer Industries, Equita incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 35 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, confermando lasul titolo a "".Gli analisti scrivono che i risultati del FY23 hanno evidenziato la capacità di compensare il trend sfavorevole dei volumi del mercato agricolo iniziato nel 2H23 grazie allee un(+162 milioni di euro con un conversion rate dell'80%). La debolezza dell'AG continuerà almeno per tutto il 1H24, ma le sinergie del WPG non sono ancora state pienamente sfruttate.Il Buy è confermato per:non riflesso nei multipli; integrazione di successo della tedesca WPG con ulteriori sinergie da sfruttare, che permettono di confermare margini superiori alla media;senza debiti ex-IFRS 16 nel 2024; FCF visibile a tre cifre a disposizione per(potenza di fuoco oltre 400 milioni di euro, o D/EBITDA 2,5x, dando priorità all'arricchimento del portafoglio prodotti, copertura di nuovi mercati e tecnologia.Viene sottolineato che lo sconto del 20-30% rispetto ai multipli EV dei concorrenti è giustificato dalladel titolo (flottante reale solo dell'11,3%) e daldella quota di One Equity Partners (23,9%) che inevitabilmente pesa su valutazione e multipli.