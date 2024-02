PA, anche l'Italia alla riunione Eupan: focus su tecnologia e reclutamento

(Teleborsa) - Una delegazione italiana, guidata dal capo segreteria tecnica del ninistro,, ha partecipato il 26 e 27 febbraio a Ghent (Belgio) alla riunione ministeriale, formato che riunisce ogni due anni i ministri della Pubblica amministrazione degli stati membri dell'Unione Europea e di alcuni paesi extra-Ue con status di osservatore nonché i commissari europei competenti in materia di risorse umane e di riforme della P.A.L'incontro, presieduto dal vice primo ministro del Belgio e ministro per la Pubblica amministrazione, le imprese pubbliche, le poste e le telecomunicazioni, Petra De Sutter, si è articolato insui principali temi al centro dell'agenda diin materia di pubblica amministrazione a livello europeo e di stati membri.La partecipazione attiva del capo delegazione italiana alla sessione di lavoro sulla, a cui hanno partecipato anche i ministri competenti di Francia, Grecia, Belgio e Paesi Bassi, ha permesso di mettere in evidenza le riforme intraprese dall'Italia negli ultimi due anni, dall'accelerazione delle procedure dial rafforzamento delle competenze della dirigenza pubblica in materia di leadership e di crescita del capitale umano.Tutti i partecipanti hanno evidenziato le sfide comuni che il settore pubblico ha dinnanzi a sé in tutti gli stati membri, sia sul piano(con l'impiego dell'intelligenza artificiale nel settore pubblico) sia dal punto di vista dell'attrattività del pubblico impiego in un contesto demografico e di mercato del lavoro sempre più sfidante, in cui la competizione per attrarre i talenti migliori si farà sempre più serrata.