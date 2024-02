Unicredit, CdA approva bilancio e destinazione utile da sottoporre in assemblea

UniCredit

(Teleborsa) -il progetto di, i cui dati sono stati già resi noti al mercato il 5 febbraio 2024. Il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 registrano rispettivamente un risultato netto pari a 11.264 milioni di Euro per UniCredit S.p.A. e 9.507 milioni di Euro a livello consolidato.- saranno sottoposte le relazioni degli amministartori relative alle proposte di:dell'impresa 2023 di UniCredit S.p.A. edi UniCredit S.p.A. che prevede: la distribuzione di undi 3.014.750.000 euro corrispondente aper le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva, attraverso l’utilizzo di riserve disponibili;, per permettere l’esecuzione di uno share buy-back relativo al completamento delle distribuzioni a valere sull’esercizio 2023 (seconda tranche) per 3.085.250.000 euro e all’anticipo di parte delle distribuzioni attese a valere sull’esercizio 2024. Tale anticipo sarà individuato dal Consiglio di Amministrazione e sarà pari al minor importo tra 1.700.000.000 euro ed il 50% dell’utile netto di periodo relativo al semestre chiuso al 30 giugno 2024, al fine di perseguire le attività e gli obiettivi previsti dal piano strategico 2022-2024 “UniCredit Unlocked” in termini di remunerazionedegli azionisti.Condizionatamente all'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, la società intende dare corso alla distribuzione del dividendo per cassa con data di stacco della cedola il 22 aprile 2024, record date il 23 aprile 2024 e data di pagamento il 24 aprile 2024 ed avviare lo Share Buy-Back non appena ottenute le relative autorizzazioni della Banca Centrale.L’acconto sul dividendo per cassa a valere sul 2024 verrà definito dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit che si terrà il 23 ottobre 2024 e prevede la data di stacco della cedola il 18 novembre 2024, record date il 19 novembre 2024 e data di pagamento il 20 novembre 2024.