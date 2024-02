Wall Street in stand-by, focus sull'inflazione PCE

Dow Jones

(Teleborsa) - Ailè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 38.949 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con chiusura su 5.070 punti. In frazionale calo il(-0,54%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'(-0,23%).Il focus è sulladegli importanti dati sulle spese personali e i redditi personali, insieme al, noto anche come deflatore PCE, un indicatore dell'aumento medio dei prezzi per tutti i consumi personali nazionali.Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i(-0,92%),(-0,55%) e(-0,51%).Al top tra i(+2,80%),(+1,32%),(+1,26%) e(+0,87%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,91%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,73%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,91%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,08%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,77%),(+1,78%),(+1,72%) e(+1,34%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,76%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,62%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,59%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,33%.