Alkemy, Intesa incrementa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Alkemy

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 16,5 euro) ilsu, società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata su Euronext STAR Milan, e confermato lasul titolo a "" visto il potenziale upside del 48%Gli analisti scrivono che le indicazioni preliminari del management sui dati dell'anno fiscale 2023 erano in linea con le previsioni. Ritengono che il 2023 sia stato un anno di transizione per Alkemy: il gruppo ha, concentrandosi sullo sviluppo del portafoglio clienti e sulla protezione della redditività utilizzando tre leve: aumento del margine lordo attraverso una maggiore efficienza (lavorando su produttività, saturazione e sinergie); scalabilità G&A, grazie alla crescita del business; il nuovo Go-to-Market, focalizzato su progetti più grandi con maggiore redditività.Le nuove attività commerciali e l'acquisizione di nuovi clienti hanno subito un rallentamento nel 2023 e si prevede che questa, per poi riprendere nella seconda parte dell'anno. Sebbene la domanda abbia temporaneamente rallentato, il broker ritiene che i fondamentali del mercato siano solidi nel lungo periodo. Il management ha inoltre affermato che il gruppo è pronto a trarre vantaggio dal crescente interesse per l'uso di nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale. Alkemy, infatti, ha potenziato il suo "dipartimento Intelligenza Artificiale". Nel complesso, il management hadi raggiungere un fatturato di circa 300 milioni di euro, con un margine EBITDA del 15%, anche grazie alle attività di M&A.