Brown-Forman venderà direttamente i propri brand in Italia

Brown-Forman

Compagnia dei Caraibi

(Teleborsa) -, una delle più grandi spirit company americane, ha annunciato, a partire. In Italia, Brown-Forman è l'azienda leader nel settore degli spirit premium+, con Jack Daniel's whiskey numero uno sul mercato e Gin Mare al secondo posto nella categoria dei gin super premium+."Crediamo che l'istituzione della distribuzione propria", ha dichiarato Agnieszka Przybylek, General Manager Brown-Forman Italia.Brown-Forman, tra cui Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Lussemburgo, Polonia, Slovacchia, Spagna, Turchia e Regno Unito. I marchi di Brown-Forman sono supportati da circa 5.600 dipendenti a livello globale e venduti in oltre 170 paesi in tutto il mondo."L'Italia è un mercato importante per guidare la crescita del portafoglio Jack Daniel's a livello globale, insieme alle ultime acquisizioni del gruppo: Gin Mare e Diplomático Rum - ha detto Yiannis Pafilis, EVP, Presidente Europa, Brown-Forman - Crediamo che la creazione del nostro business di distribuzione sul territorio italiano permetterà una, supportati da un team esperto e talentuoso".La decisione del colosso statunitense ha portato allacon, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium.Da oltre 150 anni, Brown-Forman Corporation rende uniche le esperienze di intere generazioni costruendo in maniera responsabile importanti premium brand, tra cui Jack Daniel's Tennessee Whiskey, Jack Daniel's Tennessee Honey, Jack Daniel's Tennessee Fire, Jack Daniel's Tennessee Apple, Gentleman Jack, Jack Daniel's Single Barrel, Woodford Reserve, The GlenDronach, Benriach, Glenglassaugh, Herradura, el Jimador, Chambord, Fords Gin, Gin Mare e Diplomático Rum.