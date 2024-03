Fusione nucleare entro 20 anni: è in costruzione l'esperimento tutto italiano di ENEA con Eni e CNR

(Teleborsa) - "Il nucleare di cui ci stiamo occupando adesso è quello da, non da fissione. Esistono già le centrali nucleari da fissione con i loro pregi e difetti mentre non esistono centrali da fusione in grado di immettere energia in rete ancora non esistono. Esistono esperimenti, come questo in costruzione al centro Enea di Frascati". Lo ha spiegato, ricercatrice, intervistata da Teleborsa a Rimini in occasione di KEY Energy 2024."È una sorgente di energia molto promettente – ha spiegato Gabellieri –. Dal punto di vista dellaoffre una sicurezza intrinseca che è molto importante. Dal punto di vista dellaè una materia prima quasi illimitata perché il deuterio e trizio sono ricavabili dall'acqua e dalla crosta terrestre. E infine non è: potremmo installarla dappertutto con un ottimo grado di sicurezza"."Glisi stanno concentrando sulla fase finale, all'arrivo al traguardo. Abbiamo capito quali sono i grandi problemi da risolvere per costruire il reattore, tutto il mondo si sta organizzando con grandi investimenti per risolverli e avere la ricetta finale per il reattore", ha aggiunto