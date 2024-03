ITS Startup Your Life: continua la formazione della Banking Academy ESG Italy di UniCredit per ITS Academy

UniCredit

(Teleborsa) - Centralita` delle figure professionali tecniche richieste dal tessuto produttivo italiano, qualita` della formazione specialistica e necessita` di allenare competenze trasversali, centrali in un mercato del lavoro in costante evoluzione. Questi i temi dell’evento "", organizzato oggi a Milano dalladiin collaborazione con Skuola.net, Another Brick e Rete Fondazioni ITS Italia.Un dibattito a piu` voci e punti di vista, che ha coinvolto rappresentanti delle Istituzioni, di UniCredit, della Rete ITS Italia e dell’imprenditoria, ha analizzato glisui profili professionali formati dagli ITS Academy e ha illustrato alcuni scenari evolutivi del mercato lavorativo.Hanno partecipato Gianluca Lombardo, Dirigente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Guido Torrielli, Presidente Associazione Rete Fondazioni ITS Italia, Daniele Grassucci, Direttore e Co- founder di Skuola.Net, Livia Vigano` Co-fondatrice e COO di Factanza Media, Anna Gionfriddo, Country Manager ManpowerGroup Italia, Luigia Tocci, Direttrice ITS Academy Mobilita` Puglia. Diverse le testimonianze di UniCredit, con la partecipazione di Annalisa Areni, Responsabile Client Strategies, Stefano Gallo, Responsabile Territorial Development, Francesca Perrone, Responsabile ESG & Start Lab Italy, Ivana Neffat, Coordinatrice Banking Academy – ESG Italy. L’incontro e` stato moderato da Monica D’Ascenzo, giornalista de "Il Sole 24 Ore".e` ildedicato agliper accrescerne le competenze relative ai temi dell’educazione finanziaria, della gestione del denaro, della sostenibilita` integrale, dei principi ESG e dell’imprenditorialita`, oltre che per orientarsi nelle prime fasi di ingresso nel mondo del lavoro. Il programma nasce dalla decennale esperienza maturata da UniCredit con il programma Start Up Your Life, attivo presso oltre 500 scuole superiori italiane, e dall’esperienza maturata presso un campione di ITS italiani dai volontaridell’associazione Unigens, composta da professioniste e professionisti ex-dipendenti UniCredit, che mettono a disposizione dei partecipanti il proprio tempo e le proprie competenze.L’incontro odierno e` stata l’occasione per, che approfondisce queste tematiche attraverso modalita` pratiche e innovative. Studentesse e studenti possono infatti contare su:- una piattaforma digitale realizzata da Another Brick Build your life che permette loro di utilizzare strumenti formativi con un linguaggio semplice e diretto utile ad accrescerne consapevolezza e competenze- contenuti sviluppati dalla Banking Academy ESG di UniCredit- l’intervento in aula di esperti di UniCredit e di volontari dell’associazione Unigens- una sezione interamente dedicata all’ingresso nel "Mondo del Lavoro" sviluppata daSkuola.net per maturare competenze e consapevolezza sugli elementi utili a muovere i primi passi nel mondo del lavoro, anche con riferimento alle differenze tra lavoro dipendente e autonomo"Giovani ed educazione sono due temi centrali nella strategia sociale di UniCredit" ha commentato"Siamo fortemente convinti che l’investimento in cultura e formazione sostenga il progresso delle nostre comunita`, per questo da anni investiamo in partnership e in percorsi formativi che mettiamo a disposizione di giovani, anziani, famiglie, donne, PMI e organizzazioni Non Profit attraverso la nostra Banking Academy".ha ribadito l’importanza di questo progetto per le studentesse e gli studenti del Sistema ITS. "Prerogativa di tutti i percorsi di studio degli ITS Academy e` l’approccio pratico alle diverse discipline e il progetto ITS Startup Your Life – che offre competenze finanziare permettendo ai ragazzi di pianificare consapevolmente il proprio futuro – con il suo approccio innovativo si adatta perfettamente ai nostri percorsi, a prescindere dalla filiera di appartenenza. Inoltre, ITS Startup Your Life fornisce competenze trasversali e fondamentali non solo per lo sviluppo di qualsiasi carriera, anche di tipo imprenditoriale, ma soprattutto per la vita quotidiana garantendo gli strumenti per diventare adulti consapevoli"."Purtroppo non tutti gli studenti hanno la possibilita` di sviluppare competenze economico-finanziarie nell’ambito dei percorsi educativi formali: a scuola come all’universita`, non esistono ad oggi programmi obbligatori e standardizzati" ha aggiunto"In uno scenario sociale e lavorativo fluido nonche´ complesso come quello attuale, ai giovani sara` richiesta sempre piu` padronanza degli strumenti finanziari piu` avanzati e una attitudine imprenditoriale sempre piu` marcata, il tutto senza dimenticare l’attenzione alla sostenibilita`. Questa consapevolezza ha guidato la nostra azione nello sviluppo dei contenuti di ITS Startup Your Life, con l’obiettivo di rendere accessibili concetti complessi in ambito finanziario e lavorativo anche a coloro che li fronteggiano per la prima volta senza averne esperienza in ambito familiare, che e` uno dei luoghi dove spesso avviene la trasmissione (o la non trasmissione) di queste competenze".