L'indice delle società High Tech italiane è effervescente (+3,05%)

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 19 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e si posiziona a quota 160.183,1, dopo un esordio a 157.209,1.Tra i titoli del, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 3,69%.Tra le azioni del, bene, con un rialzo dell'1,72%.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,79%.Tra le azioni del, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 7,62% sui valori precedenti.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,28%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,7%.