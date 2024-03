Lancia ritorna in Belgio e in Olanda, i primi paesi europei per la nuova Ypsilon

Stellantis

(Teleborsa) -saranno ientro la metà dell'anno e a cui seguiranno Francia e Spagna e, nel 2025, la Germania. Il mercato belga ha nominato 10 concessionari, mentre sono sei i concessionari in Olanda, con 13 e 6 punti di assistenza per il post-vendita rispettivamente."Questi primi mesi dell'anno segnano il ritorno di Lancia in Belgio e Olanda, un passo fondamentale per diventare un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium europeo", ha dichiaratodel marchio Lancia, pare del gruppo italo-franceseLa squadra Lancia e il CEO del marchio hannodedicati di Belgio e Olanda, i due mercati che inaugureranno l'effettivo ritorno in Europa del marchio, attraverso la prima vettura della nuova era, la Nuova Lancia Ypsilon.Il modello concretizza ildel brand, che procede con la sua strategia, in linea con il piano strategico "Dare Forward" di Stellantis. A partire dalla prima metà del 2024, infatti, Lancia entrerà in Europa con una rete di oltre 70 nuovi concessionari in altrettante grandi città.