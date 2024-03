Newlat Food sale al 3,66% del capitale sociale con il buyback

Newlat Food

Newlat Food

(Teleborsa) -, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ha comunicato che dall'1 al 29 febbraio 2024, haal prezzo medio di 7,43 euro per uncomplessivo diA seguito degli acquisti e disposizioni finora effettuati, l'azienda agroalimentare italiana detiene 1.608.494 azioni proprie pari al 3,66% del capitale sociale.Sul listino milanese, oggi, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,46%.