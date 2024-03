Ryanair: previsti in consegna soli 40 dei 57 B737 previsti per il picco estivo 2024

(Teleborsa) -la compagnia aerea N.1 in Europea, oggi, venerdì 1 marzo, ha confermato cheIl programma attuale di Ryanair per la stagione estiva 2024 si basava sulla consegna di, ed ora la compagnia dovrà ridurre circa 10 aeromobili previsti per i mesi estivi di luglio, agosto e settembre. Ciò comporterà alcune lievi modifiche all’operativo, all’interno della propria flotta di 600 aeromobili, con riduzioni di frequenze sulle rotte esistenti, piuttosto che tagli alle nuove rotte.Ryanair ha già implementato questi tagli presso alcuni dei propri aeroporti con i costi più elevati, in particolare, dove i costi stanno aumentando più velocemente dell'inflazione nel 2024. Tutti i passeggeri interessati hanno già ricevuto notifiche relative al cambio della pianificazione del proprio volo, le alternative di orario o il rimborso completo, nel caso lo preferiscano.Ryanaire prevede che queste ulteriori modifiche alla pianificazione estiva 2024, ridurranno il traffico passeggeri per l'anno fiscale (marzo 2025) a poco meno di 200 milioni, rispetto all'obiettivo originale di 205 milioni. Ryanair lavorerà con Boeing per la consegna degli aeromobili durante i mesi di picco di luglio, agosto e settembre 2024, ma date le incertezze, non sarà in grado di mettere in vendita i posti su questi aeromobili per la stagione estiva 2024.Il, ha dichiarato: "Siamo molto delusi da questi ultimi ritardi nelle consegne di Boeing, ma continuiamo a collaborare con Boeing per massimizzare il numero di nuovi aeromobili B737 che riceveremo entro la fine di giugno, che potremmo quindi mettere in vendita durante il picco della stagione estiva 2024. Lavoreremo ora con Boeing per ricevere le consegne ritardate degli aeromobili nei mesi di agosto e settembre 2024 ed aiutarli a ridurre gli arretrati.Cida queste modifiche forzate all’operativo estivo 2024, che ridurranno la crescita del nostro traffico annuale, da 184 milioni nell'anno fiscale 2024, ad un intervallo compreso tra 198 e 200 milioni per l'anno fiscale 2025. Stiamo collaborando con i nostri partner aeroportuali per offrire loro una certa crescita, seppur in modo ritardato per settembre ed ottobre (invece di luglio e agosto). Questa crescita del traffico può essere realizzata solo a tariffe più basse durante questi mesi di transizione.mentre affronta queste sfide temporanee, e siamo fiduciosi che il team, guidato da Dave Calhoun (CEO) e Brian West (CFO), risolverà questi ritardi nella produzione ed i problemi relativi al controllo di qualità sia a Wichita che a Seattle.Prevediamo che questi ultimi ritardi nelle consegne di Boeing, che purtroppo sono al di là del controllo di Ryanair, uniti alla messa a terra fino al 20% delle flotte Airbus A320 dei nostri concorrenti in Europa, porteranno una capacità più limitata e tariffe aeree leggermente più alte per i consumatori in Europa nell'estate del 2024. Invitiamo quindi tutti i clienti di Ryanair a prenotare in anticipo per garantirsi le tariffe aeree più basse disponibili per l'estate del 2024."