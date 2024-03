Scuola, Anief: pubblicato il Decreto Ministeriale di aggiornamento delle GaE, scadenza 15 marzo

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato oggi l'del Decreto Ministeriale n. 37/2024 che avvia le procedure di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento. Ladi presentazione delle domande di permanenza/aggiornamento/trasferimento è prevista per il prossimo 15 marzo. Possibile compilare la domanda a partire da oggi alle ore 12:00. I chiarimenti del sindacatosu chi deve presentare domanda.Ilha appena pubblicato l'atteso Decreto di aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle Graduatorie ad Esaurimento deve obbligatoriamente presentare domanda (pena la cancellazione dalle GaE) e può chiedere:a) l’aggiornamento delcon cui è inserito in graduatoria;b) il, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; il reinserimento non e` consentito a coloro che, precedentemente inclusi con riserva in attesa di pronunciamento, siano stati successivamente destinatari di sentenza sfavorevole;c) laa pieno titolo o con riserva o lo scioglimento della stessa. A norma dell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il successivo termine di aggiornamento, sarà consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione;d) ilda una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta. La richiesta di trasferimento da una provincia ad altra comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie ad esaurimento in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie ad esaurimento della provincia di provenienza.“Questo Decreto – spiega, presidente Nazionale Anief – avvia le procedure di aggiornamento delle graduatorie da cui si attingerà per le nomine in ruolo e per le supplenze. Purtroppo queste graduatorie sono blindate dal 2009 e non sono possibili nuovi inserimenti, ma chi è inserito in queste Graduatorie deve aggiornare la propria posizione anche se non ha titoli o servizi aggiuntivi rispetto al punteggio già attribuito. Dopo la chiusura della domanda di aggiornamento GaE, interverrà la procedura di aggiornamento delle GPS che interessa un numero molto più rilevante di precari. Il nostro sindacato, come sempre, fornirà consulenza e assistenza a tutti i docenti interessati da questa procedura”.Oltre all'della propria posizione nelle GaE sarà anche possibile inserirsi nei corrispondenti. Ma solo i docenti già presenti inper una classe di concorso curricolare potranno inserirsi, anche con riserva di conseguimento della specializzazione, nei corrispondenti elenchi di sostegno delle GaE essendo le stesse precluse a nuovi inserimenti.