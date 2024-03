USA, Fed: vulnerabilità nel settore finanziario rimangono notevoli

(Teleborsa) - Il, anche se - nonostante lo stress acuto nel sistema bancario si sia attenuato dallo scorso marzo - "". "Sono continuate le pressioni al rialzo sulle valutazioni degli asset, con prezzi immobiliari elevati rispetto agli affitti e rapporti price-to-earnings elevati nei mercati azionari". Lo si legge nel, il rapporto semestrale al Congresso che precede i due giorni di audizioni del presidente Jerome Powell, fissati per mercoledì e giovedì della prossima settimana."Le- viene sottolineato - Sebbene i coefficienti patrimoniali bancari basati sul rischio siano rimasti solidi e siano aumentati ampiamente, in alcune banche il calo del fair values delle attività a tasso fisso è stato considerevole rispetto al capitale regolamentare".Nel frattempo, "la leva finanziaria degli hedge fund si è stabilizzata su livelli elevati, e la leva finanziaria degli assicuratori sulla vita è aumentata fino a raggiungere valori prossimi alle medie storiche ma con una composizione delle passività che è diventata sempre più dipendente da fonti di finanziamento non tradizionali. La maggior parte delle banche ha mantenuto un'elevata liquidità e un finanziamento stabile, mentre i".In un altro passaggio viene sottolineato che "le vulnerabilità nel settore finanziario rimangono notevoli, poiché le".Nessuna novità sul fronte della politica monetaria. "Sebbene l'inflazione rimanga al di sopra dell'obiettivo del 2% del Federal Open Market Committee (FOMC), si è notevolmente attenuata nell'ultimo anno e il rallentamento dell'inflazione si è verificato senza un aumento significativo della disoccupazione - si legge nel rapporto - Il, con il tasso di disoccupazione vicino a livelli storicamente bassi e i posti di lavoro vacanti ancora elevati. Anche la crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale è stata forte, sostenuta da solidi aumenti della spesa dei consumatori".Dalla riunione di luglio 2023, il FOMC ha mantenuto l'intervallo obiettivo per il tasso sui federal fund tra il 5,25% e il 5,5%. Il Comitato ritiene che il"sia, iniziato all'inizio del 2022. La Federal Reserve ha inoltre continuato a ridurre le sue partecipazioni in titoli garantiti da ipoteca del Tesoro e delle agenzie". Con l'allentamento della tensione nel mercato del lavoro e il proseguimento dei progressi sull'inflazione, "i rischi per il raggiungimento degli obiettivi di occupazione e inflazione del Comitato si sono spostati verso un migliore equilibrio. Ciononostante, il Comitato rimane molto attento ai rischi di inflazione ed è profondamente consapevole che un'inflazione elevata impone notevoli difficoltà, soprattutto a coloro che sono meno in grado di far fronte ai costi più elevati dei beni di prima necessità".