Inaugurazione Anno Giudiziario Tributario 2024: Presidente De Nuccio alla Camera

(Teleborsa) - Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,parteciperà alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario Tributario 2024, che si svolgerà, domani, martedì 5 marzo alle ore 11.00 presso la Sala della Regina della Camera dei deputati. L’appuntamento verrà trasmesso in diretta sulla webtv della Camera e su Rai 3.Indirizzo di saluto di, segretario di presidenza della Camera. Relazione di Carolina Lussana, presidente del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria. Seguiranno gli interventi di Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze; Margherita Cassano, primo presidente della Corte Suprema di Cassazione; Francesco Greco, Presidente del Consiglio nazionale forense; Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.– afferma il presidente de Nuccio -. Sia sotto il profilo processuale, per le rilevanti novità introdotte con il decreto legislativo n. 220 del 30 dicembre 2023 di attuazione della delega fiscale, sia sotto il profilo ordinamentale perché si potrà dare finalmente corso alla riforma degli organi di giustizia tributaria, voluta dalla legge n. 130 del 31 agosto 2022, con l’indizione del primo concorso per l’assunzione dei nuovi magistrati tributari. Serve un impegno corale da parte di tutti i protagonisti di questa storica riforma. I commercialisti italiani sono al fianco delle Istituzioni e del Paese”.