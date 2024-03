Wizz Air ha trasportato 4,4 milioni di passeggeri a febbraio (+16%)

Wizz Air

(Teleborsa) -, compagnia aerea a basso costo ungherese, ha2024, con unsu base annua, con un(93,3% a febbraio 2023). La società spiega che il load factor ha continuato a essere influenzato dalla riallocazione della capacità israeliana e da una maggiore capacità di volo del previsto, poiché alcuni degli aeromobili sono rimasti a terra in relazione alle ispezioni obbligatorie dei motori GTF avvenuti più tardi del previsto.Durante il mese di febbraio, Wizz Air hal'apertura del suo secondo centro di addestramento a Roma prevista per maggio 2024 (il centro di addestramento ospiterà tre simulatori di volo completo con la capacità di addestrare oltre 4.800 piloti Wizz Air all'anno) e ha rafforzato la sua posizione di leader in Ungheria aggiungendo due Airbus A321neo alla sua flotta con base a Budapest, con una partnership ufficiale con il Comitato Olimpico Ungherese.Nei2024, la compagnia aerea ha trasportato 61,5 milioni di passeggeri, in aumento del 24,8% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, con un load factor del 90,2%, in aumento di 2,9 punti base.