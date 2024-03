Banca Cesare Ponti (gruppo BPER), utile 2023 confermato a 2,9 milioni

BPER

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di(appartenente al gruppo) ha esaminato e approvato in data odierna il Progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023, confermando i risultati preliminari già analizzati ed approvati lo scorso 6 febbraio, che evidenziano un utile netto pari a 2,9 milioni.Il Consiglio di Amministrazione di Banca Cesare Ponti ha altresì deliberato di convocare2024, per deliberare, oltre che sul bilancio di esercizio e sulla proposta di destinazione dell’utile, anche sull’integrazione del corrispettivo della Società di Revisione, sulle Politiche di Remunerazione del Gruppo BPER per l’esercizio 2024, nonché sui piani di compensi basati su strumenti finanziari in attuazione delle predette Politiche di Remunerazione.