Banca Generali, approvata relazione annuale. Dividendo complessivo di 2,15 euro

Banca Generali

(Teleborsa) - Ildiha: la Relazione Annuale Integrata al 2023 comprensiva della Relazione sulla gestione consolidata, la Relazione sulla gestione individuale e la Dichiarazione non Finanziaria; la proposta di dividendo; la convocazione dell'annuale assemblea ordinaria degli azionisti.Il Progetto di Bilancio Consolidato conferma i dati preliminari presentati al CdA dell'8 febbraio scorso che hanno fatto registrare, per l'esercizio 2023, undi 326,1 milioni di euro, rispetto ai 213 milioni di euro dell'esercizio precedente (+53,1%).Il CdA ha deliberato di presentare all'assemblea, programmata per il 18 aprile in prima convocazione, la proposta di distribuire l'utile 2023 come segue: distribuire, pari a 2,15 euro per azione (al lordo delle ritenute di legge) per ognuna delle 116.851.637 azioni emesse e corrispondenti ad un pay-out totale del 77% dell'utile consolidato dell'esercizio 2023, equivalente ad un pay-out del 77% dell'utile ricorrente e del 100% dell'utile non ricorrente; portare a riserva per utili a nuovo l'ammontare residuo di 63,6 milioni di euro.La distribuzione, se approvata dall'assemblea, avverrà con le seguenti modalità:per azione con data di stacco il 20 maggio 2024, record date 21 maggio 2024, data di pagamento 22 maggio 2024;per azione con data di stacco il 17 febbraio 2025, record date 18 febbraio 2025, data di pagamento 19 febbraio 2025Al prezzo di chiusura del titolo Banca Generali del 29 febbraio 2024 di 34,16 euro per azione, il dividendo proposto configura un