Bezos è di nuovo l'uomo più ricco al mondo, sorpasso su Musk

(Teleborsa) - Con un patrimonio netto diil fondatore di Amazon,torna ad essere nuovamente la persona più ricca del mondo, scavalcandoe balzando in cima al Bloomberg Billionaires Index per la prima volta dall'autunno del 2021. Bezos, che non gestisce più Amazon, ha comunque beneficiato dell'aumento del prezzo delle azioni del colosso dell'e-commerce. Dopo aver recentemente venduto 8,5 miliardi di dollari di azioni, resta comunque ilLa ricchezza personale diè, invece, di 198 miliardi di dollari mentre quella del patron di Lvmh Bernardsi attesta a 197 miliardi di dollari.Da registrare che la ricchezzapotrebbe subire un ulteriore colpo dopo che un giudice del Delaware ha annullato il suo pacchetto salariale da 55 miliardi di dollari approvato dal cda di Tesla, di cui è amministratore delegato in seguito alla contestazione da parte di un investitore del piano di compensazione di, il più ingente nella storia delle società americane.non possono comunque lamentarsi visto cheche misura la ricchezza personale in base ai cambiamenti