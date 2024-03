Crypto, 21.co supera la soglia di 5 miliardi di dollari di masse gestite

(Teleborsa) -, società con sede a Zurigo attiva nel segmento ETP sulle criptovalute, ha annunciato che la sua parent company, 21.co, ha(3,17 dei quali attribuibili alla stessa 21Shares)."Riuscire ad arrivare a 5 miliardi di AUM è una chiara testimonianza del duro lavoro e della dedizione del nostro team, i cui sforzi e impegno instancabili sono ciò che ci ha permesso di ottenere un risultato così prestigioso", ha commentato, presidente e cofondatrice di 21.co e di 21Shares.21Shares ha vissuto uno sviluppo esponenziale, guidato dalla sua missione di fornire agli investitori la possibilità di esporsi alle criptovalute e alla tecnologie blockchain, si legge in una nota. Questo ha portato la società a lanciare unaCon riguardo alle differenti aree geografiche, 21Shares segnalata 3,18 miliardi di dollari di AUM in, 2,14 miliardi di dollari neglie 56 milioni di dollari in Australia.