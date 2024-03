Generali assieme all'UNDP per aumentare la resilienza delle PMI in Asia

Generali

(Teleborsa) -, il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, hanno riunito i rappresentanti del Ministero delle Finanze della, di Bank Negara Malaysia, SME Association of Malaysia e del settore assicurativo e finanziario per presentare soluzioni concrete su come(PMI) rispetto a. L’evento si è svolto nell’ambito dellatra Generali e l'di UNDP per ridurre il divario di protezione delle comunità puù vulnerabili ed aumentare la consapevolezza su questi temi, per stabilire come il settore assicurativo possa promuovere la sicurezza, la sostenibilità e una maggiore resilienza per le PMI nei paesi in via di sviluppo.Generali sta inoltre espandendo in Asia il suo, sulla base dell'impegno portato avanti negli ultimi tre anni con migliaia di PMI di tutta Europa per celebrare e coltivare una cultura della sostenibilità.Durante l’evento è stato presentato undal titolo "Building MSME Resilience in Southeast Asia", incentrato su catene del valore selezionate in, che propone un approccio alternativo per(MPMI), che rappresentano la maggior parte delle imprese nel Sud-Est asiatico (il 99,6% in Thailandia e il 97,4% in Malesia), con l'obiettivo di sviluppare servizi assicurativi e di gestione del rischio, e distribuire queste soluzioni alle imprese.Il report rileva che la crescita e la sopravvivenza delle PMI sono, tra cui il cambiamento climatico, l’interruzione delle attività e l’accesso limitato ai mercati dei capitali. Questi sono intensificati dalla mancanza di meccanismi di adattamento e gestione del rischio, nonché di copertura assicurativa: meno del 5% delle MPMI nel Sud-Est asiatico, infatti, ha una qualche forma di assicurazione.La ricercasviluppato nell’ambito dell’iniziativa di Generali volta a promuovere una cultura della sostenibilità tra le PMI. Generali e UNDP hanno inoltre presentato lo, uno strumento digitale che sfrutta le potenzialità dei dati per favorire la preparazione e la consapevolezza delle PMI di fronte ai rischi per le comunità in contesti vulnerabili, a partire dalla Malesia e dal rischio di inondazioni. Ospitato su una piattaforma online di facile utilizzo, il framework saràe potrà essere ampliato per includere altri paesi in Asia e nel mondo.L’evento in Malesia offrirà anchedi fronte a vari rischi, tra cui quelli climatici. Nei prossimi mesi saranno annunciati i, due dei quali riceveranno fino aciascuno, oltre all'assistenza tecnica per supportare lo sviluppo delle loro idee e all'opportunità di avvalersi della presenza globale di Generali e UNDP., CEO International di Generali, ha affermato "la comunità delle MPMI in Malesia, Thailandia e nella più ampia regione asiatica è indispensabile per la crescita e lo sviluppo di questi mercati. Tuttavia, esse si trovano ad affrontare rischi molto reali e crescenti dovuti al cambiamento climatico e ad altri fattori che incidono sulla continuità aziendale e sulla capacità di cogliere le nuove opportunità. L'assicurazione è al centro della soluzione per rendere le micro e piccole-medie imprese più resilienti ed è laforza trainante della partnership tra Generali e UNDP".- Asia Regional Officer di Generali, ha affermato "e MPMI sono da tempo un motore fondamentale della crescita e dell'innovazione in Asia. Il loro contributo allo sviluppo della regione è indiscutibile, ma sono sempre più vulnerabili ai rischi derivanti dal cambiamento climatico, dalle tensioni geopolitiche e nel mercato. La nostra partnership con UNDP riconosce queste sfide e intende ricorrere a soluzioni assicurative e di finanziamento del rischio per aumentare la copertura delle MPMI e incrementarne la resilienza"., Group Chief Sustainability Officer di Generali, ha ricordato che "promuovere una cultura della sostenibilità tra le PMI e garantire la loro resilienza finanziaria significa sostenere lo sviluppo sostenibile e ridurre il divario di protezione per le comunità vulnerabili"., Rappresentante Locale di UNDP per la Malesia, ha affermato "dobbiamo sostenere rapidamente lo sviluppo della resilienza e della resistenza delle PMI di fronte a tutti i rischi prevedibili attraverso soluzioni e strumenti olistici e innovativi – e l’assicurazione rappresenta una delle reti di sicurezza più importanti per le PMI"., Global and Corporate Lead on Insurance and Risk Finance, Team Leader della Insurance and Risk Finance Facility di UNDP, ha aggiunto che "nell'ASEAN, dove le MPMI rappresentano il 45% del PIL della regione, la vulnerabilità al rapido aumento di rischi quali quelli climatici non rappresenta solo una sfida per lo sviluppo, ma anche un'immensa opportunità per i settori pubblico e privato di collaborare e aiutare le imprese a sviluppare la loro capacità di comprendere e gestire questi rischi".