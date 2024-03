Porto Aviation, EBITDA 2023 balza a 603 mila euro. Backlog di 14 velivoli

Porto Aviation Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore aeronautico, ha chiuso ilcon unpari a 3.547 mila euro, rispetto a 2.400 mila dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 (+48%). Isono pari 2.916 mila, rispetto (+20%), l'si attesta a 603 mila euro (rispetto a 35 mila registrati al 31 dicembre 2022), mentre l'si attesta a 335 mila euro (rispetto a 638 mila al 31 dicembre 2022)."Il 2023 è statoper la nostra società, che grazie ad eventi straordinari come la quotazione su Euronext Growth Milan e il finanziamento ottenuto ai sensi della Legge 808/1985, è riuscita a continuare e ad accelerare notevolmente il già intrapreso percorso di crescita degli ultimi anni - ha commentato l'- Siamo cresciuti come aerei prodotti, come risorse interne e molto avanzato è lo sviluppo del nuovo modello di velivolo Risen-4 posti.con miglioramento dei margini di efficienza e oltre al nuovo modello anche ulteriore sviluppo dei mercati esteri".Laè positiva (per cassa), pari a 762 mila euro, rispetto a 108 mila al 31 dicembre 2022, in crescita del 606%.Nel corso del 2023 sono stati consegnati 11 aerei. Per tutti i contratti è stata pagata una caparra. Al netto degli abbandoni o delle sospensioni di produzione (11), la società ha undi 14 velivoli.Il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea dipari a 209.841 euro a riserva straordinaria al netto dell'accantonamento a riserva legale.