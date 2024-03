Radici Pietro acquista il 26% di TurfRecyclers e approva nuovo piano

Radici Pietro Industries & Brands

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della pavimentazione tessile di alta gamma e nei rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, hada Miro Radici Family of Companies (MRFoC) unae sottoscritto con il venditore un patto parasociale che, attribuendo alla società il controllo, consente di consolidare integralmente TurfRecyclers. Il corrispettivo è pari a 510.000 euro.TurfRecyclers è una società specializzata nello sviluppo, progettazione e commercializzazione diin erba sintetica a fine vita. Nel triennio 2021-2023 TurfRecyclers ha venduto impianti negli Stati Uniti, Norvegia e Australia. TurfRecyclers punta a chiudere il 2024 con ricavi pari a 3,3 milioni di euro, un EBITDA di 0,8 milioni di euro e una PFN di 0,7 milioni di euro."Oggi si apre unper la nostra società, siamo molto soddisfatti di poter comunicare la prima operazione di M&A post quotazione - ha commentato l'- L'acquisizione dimostra l'impegno della società nel perseguire le priorità ESG come base del piano industriale supportando la crescita nel lungo periodo, dal momento che la società acquisita in data odierna progetta e vende impianti in grado di trasformare campi sportivi in erba sintetica a fine vita in materia prima secondaria. Detta operazione straordinaria risulta essere sia strategica che sinergica con il business svolto dalla Società e siamo fermamente convinti di aver intrapreso il giusto percorso per un futuro sempre più sostenibile. L'impegno sulle tematiche ESG sarà sempre più strategico per cogliere tutte le future opportunità di business".Il CdA di Radici Pietro ha, che prevede di chiudere l'anno prossimo con ricavi pari a 70,6 milioni di euro, un EBITDA di 7,9 milioni di euro e una PFN di -15,2 milioni di euro.