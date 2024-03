Buzzi, BofA alza target price e ipotizza dividendo straordinario

Bank of America

(Teleborsa) -(BofA) ha confermato a "" lasu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento, aumentando significativamente ildai precedenti 36 euro per azione. Gli analisti evidenziano che Buzzi ha registrato un rally del 40% circa dalla scorsa estate, ma questo rally è stato in gran parte guidato dagli utili, e Buzzi "rimane ancora".BofA ribadisce il Buy principalmente per: le; il bilancio leader del settore che offre opzioni di allocazione del capitale; valutazione bassa che lo rende il titolo più economico nella copertura del broker per il settore.Viene fatto notare che l'anno scorso Buzzi hanetta e viene previsto che questa tendenza continui nel 2024, grazie a utili più elevati ed effetti positivi sul capitale circolante. Buzzi continua ad avere un "bilancio leader del settore" con i suoi concorrenti che in genere hanno rapporti debito netto/EBITDA di circa 1-1,5x."Riteniamo che nel breve termine ciò potrebbe portare all'annuncio di un, e ora lo modelliamo nelle nostre previsioni (0,8 euro per azione, in linea con il dividendo totale pagato nel 2020)", si legge nella ricerca.