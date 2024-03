INWIT, approvato Piano 2024-2024 in linea di continuità con risultati 2023

INWIT

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2023 con unrispetto al 2022.si attestano a 960,3 milioni di euro, inrispetto al 2022 (853,0 milioni di euro).si attesta a 879,2 milioni di euro,rispetto all’esercizio 2022 (+12,4% escludendo ricavi e costi one-off, questi ultimi pari a 2,8 milioni nell’esercizio precedente) con margine sui ricavi stabile al 91,6%, mentreprincipale indicatore di profittabilità della società, è pari a 685,6 milioni di euro con un incremento pari aIldell’esercizio 2023 è pari arispetto al 2022, effetto della crescita dell’EBITDA, del miglioramento del capitale circolante netto, parzialmente compensato da maggiori esborsi per oneri finanziari. Glidel periodo sono stati pari adi euro (+55,1% rispetto al periodo precedente)., inclusivo delle passività finanziarie IFRS16, in crescita di 128,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2022. L’andamento riflette ladella società in termini di Recurring Free Cash Flow, gli investimenti per la crescita, il pagamento di dividendi e l’acquisto di azioni proprie a servizio del piano di buy back. La leva finanziaria, rapporto tra indebitamento netto ed EBITDA, risulta in riduzione a 4,8x (4,6x escluso effetto buyback) da 5,2x di fine 2022, per effetto della crescita della marginalità operativa (EBITDA).In merito all’, ci si attende: una crescita dei ricavi nel range 1.030-1.060 milioni di euro, EBITDA margin superiore al 91% e stabile rispetto al 2023, EBITDAaL margin pari a circa il 73% ed in crescita di oltre 1 punto percentuale rispetto al 2023, Recurring Free Cash Flow in crescita nel range 620-640 milioni di euro.Circa la, si conferma la politica per il periodo 2023-2026 approvata in data 2 marzo 2023, che prevede une l’avvio di un piano diIl CdA ha approvato anche il, che punta sul posizionamento di mercato di INWIT, rafforzato da un, che permette di perseguire obiettivi di crescita organica tra i più ambiziosi del settore, secondo quattro principali linee guida: la partnership con gli anchor tenants per un efficiente sviluppo del 5G; lo sviluppo proattivo del business con OLOs, MNO, FWA e altri; l’accelerazione della rete di micro-coperture indoor DAS e grandi progetti (ad es. smart city); l’ottimizzazione dei costi di leasing, anche attraverso un piano di acquisizione dei terreni.Confermando il percorso di crescita del Piano Industriale approvato a marzo 2023, il Piano Industriale 2024-2026 prevedenel periodo ad un tasso medio annuo "nel range didi euro nel 2026, con un’espansione dele del margine EBITDAaL a circa il 76%. È previsto che la crescita dei margini si traduca in un’espansione della(Recurring Free Cash Flow) nel rangedi euro nel 2026.Il Piano Industriale 2024-2026 prevede inoltre,di euro tra il 2024 e il 2026, in aumento di circa 150 milioni rispetto a quanto previsto a marzo 2023, concentrati in tre principali aree d’intervento: la costruzione di nuovi siti, lo sviluppo delle coperture indoor DAS e l’acquisizione di terreni.