Pari opportunità, Barilla in partnership con LEAD Network estende l'impegno alla filiera

(Teleborsa) -: è con questa aspirazione che nasce lastrategica tra il(Leading Executives Advancing Diversity), organizzazione no profit che sostiene l'avanzamento delle donne nel settore della vendita al dettaglio e dei beni di consumo in Europa."Ci è venuto naturale unire le forze con LEAD Network, organizzazione di punta nella promozione della diversità, che, come noi, considera la parità di genere un pilastro strategico - ha dichiarato, Amministratore Delegato del Gruppo Barilla. L'impegno di LEAD Network per l'eccellenza si allinea perfettamente con i nostri valori. Sono convinto che, insieme, riusciremo a dare ancora più valore alle nostre attività e ai nostri mercati"."Il percorso di Barilla per promuovere la diversità e la parità di genere si arricchisce di un’altra tappa fondamentale - afferma, Chief Diversity & Inclusion Officer del Gruppo Barilla. Questa nuova alleanza si propone di alzare l’asticella per la promozione di diversità e inclusione nel nostro settore".La partnership con LEAD Networkintrapreso dal Gruppo Barilla per garantire la parità di genere e valorizzare il talento femminile. Pochi mesi fa l’annuncio di una nuova, che valorizza la genitorialità e riduce il gender gap sul luogo di lavoro, garantendo a tutti i genitori del Gruppo un minimo di, indipendentemente dal genere, dallo stato maritale e dall’orientamento sessuale. Nel 2020, il raggiungimento dellaper tutti i dipendenti.