Pirelli, BofA conferma Buy: espansione margini a medio termine

Bank of America

Pirelli

(Teleborsa) -(BofA) ha confermato) eper azione) sul titolo, produttore italiano di pneumatici che fa parte del FTSE MIB, spiegando che la guidance per il 2024 e il target aggiornato per il 2025 sono sostanzialmente in linea con il consensus, ma "a nostro avviso includono".Viene sottolineato che Pirelli ha dimostrato resilienza nel 2023, espandendo i profitti in condizioni di mercato difficili. La sua strategia ad alto valore continua a dare i suoi frutti ed è probabile che favorisca"Riteniamo che la maggiore esposizione relativa di Pirelli ai veicoli elettrici e agli pneumatici di alto valore, e una base di clienti più resiliente (nelle auto di prestigio e premium) siano elementi chiave che dovrebbero giustificare un premio - si legge nella ricerca - L', che in precedenza sminuiva l'opportunità di investimento, è une dovrebbe scendere ulteriormente a 1,9 miliardi di euro nel FY24E con ND/EBITDA a circa 1,3x".