PPE: via libera a von der Leyen (ma non all'unanimità)

(Teleborsa) - Via libera del Congresso del Ppe alla candidatura dia presidente della Commissione per le prossime Europee.L'approvazione è stata a larghissima maggioranza ma non unanime. I votanti sono stati 499, dei quali 489 validi: di questi 400 sono stati i voti favorevoli a von der Leyen e 89 i contrari.Von der Leyen, intanto, è pronta a chiudere il mandato con due azioni che saranno pilastri dei prossimi 5 anni:, fiaccato dall'aggressività commerciale della Cina e intimorito dal ritorno di Donald Trump negli Usa. Il Green Deal resterà una priorità ma, come già ha dimostrato con gli agricoltori, von der Leyen ne attenuerà la spinta. E poi c'è sempre la"La candidatura di Ursula von de Leyen, che ha svolto un grande lavoro, per un nuovo mandato alla guida della Commissione èdice il presidente di"Alle prossime europee lavoreremo per rafforzare la famiglia del Ppe in Italia e saldare un asse in Europa tra i popolari, i conservatori ed i liberali. Il Ppe è stato e continuerà ad essere il perno della maggioranza ed i prossimi cinque anni saranno fondamentali per riformare e rafforzare l'Unione e respingere l'offensiva dei populisti dell'est