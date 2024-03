Scuola, arrivano novità su trattamento economico e progressioni carriera personale ATA

(Teleborsa) -, che contiene una serie di. Si è tenuto infatti uncui hanno partecipato per l'Anief la Segretaria Generalee i membri della Consulta ATA. L'incontro si è concluso con unai documenti oggetto di confronto odierno con i sindacati.In merito ai, l'Anief ha proposto di seguire quello, così da escludere disparità di trattamento tra i diversi profili professionali. Si tratta dieconomiche attivabili per ie circaeconomiche per gli"È fondamentale che ci sia un vero e proprio ripristino dell’istituto contrattuale delle posizioni economiche, con compensi fissi e continuativi, e non una mera operazione una tantum con conseguente eventuale futuro “blocco delle posizioni economiche” e richiesta di restituzione dei compensi percepiti come già accaduto in passato", afferma, presidente Nazionale Anief."Anief ha inoltre richiesto – prosegue il sindacalista - di provvedere alla formazione per la prima posizione economica di tutto il personale in servizio a tempo indeterminato, definendo gli argomenti di corsi di formazione per la realizzazione di nuove mansioni riguardanti, per l’area A, l’assistenza non specialistica agli alunni diversamente abili e la disposizione degli interventi di primo soccorso e, per l’Area B, dei compiti di collaborazione amministrativa, responsabilità operativa e sostituzione DSGA”.In merito allaper la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, l’Amministrazione ha comunicato ilda doversi ricoprire, ferma restando ldelle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno. Dalla rilevazione effettuata risultanoper questa procedura, mentre i potenzialisarebbero pari aL’amministrazione ha condiviso con i sindacati i, atteso che la procedura sarà regionale. Insi registra ildi posti vacanti (circa 400);. Pochi i posti in Molise e in Basilicata.Quanto ai criteri relativi alla, il sindacato guidato da Marcello Pacifico ha sottolineato in primo luogo la necessità di conferire la massima. Nel merito delle tabelle è stata evidenziata l'importanza di procedere alla valutazione del titolo specifico () e del relativodi laurea. Il sindacato Anief ha, inoltre, sottolineato l'importanza che la procedura di progressione valutativa prevista dal CCNL sia accompagnata da un percorso adeguato di formazione degli interessati. La delegazione Anief, infine, ha chiesto all’Amministrazione di contemperare le procedure di progressione verticali con la mobilità attualmente in corso.alle scuoleconclude Pacifico – dobbiamoa causa di eventuali ritardi. Avere personale qualificato professionalmente e adeguatamente formato consente di raggiungere l’efficienza e l’efficacia al quale mira tutta l’azione della Pubblica Amministrazione”.