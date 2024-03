TIM chiude a -23,8% su dubbi deleveraging. Passato di mano il 12% del capitale

TIM

(Teleborsa) -, che nell'ultima mezz'ora di seduta perde ulteriore terreno rispetto all'importante rosso che stava segnando fin dall'apertura. Notevolissimi gli scambi, con un controvalore superiore a 512 milioni di euro, il che significa che è. Il titolo ha chiuso con una quota 0,2118 euro per azione.A spaventare gli investitori, con la maggior parte delle domande degli analisti che si sono concentrate su questo tema, è stato. Questo aspetto è da tempo considerato uno dei fattori che frenano l'ex monopolista, insieme alla significativa concorrenza nel mercato domestico, dove però i progressi sono evidenti.Il CdA si aspetta una riduzione dell'indebitamento, con unin calo a 1,6-1,74 volte rispetto a 3,85 volte dei pro-forma al 2023. il valore dovrebbe assestarsi a uguale o inferiore a 2 volte nel 2024, che è ancora un anno di transizione perché il closing della vendita della Rete non avverrà prima della metà dell'anno."Sono due anni che raggiungiamo i risultati che ci siamo posti, dopo 10 anni in cui la società non lo faceva - ha detto l'AD Pietro Labriola - Nel momento più importante della vita dell'azienda,, ma la situazione è in evoluzione e il deal della Rete ancora da chiudere"."Probabilmente daremo più dati, come un dettaglio anno per anno dell'EBITDA AL meno il CAPEX, ma se facciamo un passo indietro vediamo che stiamo parlando del giorno e della notte", con quella attuale che è "".