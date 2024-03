TIM dimezza la perdita nel 2023, assemblea azionisti il 23 aprile

TIM

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2023 con unarispetto al rosso di 2,925 miliardi del 2022. Il CdA ha approvato il bilancio 2023 confermando i conti esaminati in sede di preconsuntivo , con i risultati del quarto trimestre che "consentono di raggiungere o superare gli obiettivi fissati per l'esercizio, rispettando, per la prima volta dal 2010, tutte le guidance per il secondo esercizio consecutivo".In linea con i target fissati nel Piano Industriale 2023-2025 per il 2023, lehanno riguardato: la riduzione delle emissioni, la crescita digitale, l’engagement e lo sviluppo dei dipendenti, nonché il rafforzamento della governanceIl Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha deliberato di convocare l’er il prossimo 23 aprile (unica convocazione), ancora solo attraverso il rappresentante designato.Gli azionisti saranno chiamati a deliberare sul Bilancio al 31 dicembre 2023 e copertura della perdita d’esercizio; Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; Adozione di modifiche del Piano di Stock Options 2022-2024.