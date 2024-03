Basicnet, via libra CdA a bilancio e dividendo

BasicNet

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione die il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e ha deliberato diordinaria e straordinaria degli Azionisti ilin unica convocazione.Confermati i risultati consolidati presentati il 13 febbraio scorso:pari a 396,8 milioni di Euro (386,1 milioni nel 2022 +2,7%), EBITDA pari a 58,1 milioni di Euro (60,9 milioni di Euro nel 2022, -4,6%) ed EBIT a 41,1 milioni di Euro (46,1 milioni di Euro nel 2022, -10,9%). Il risultato netto a 24,4 milioni di Euro (30 milioni di Euro nel 2022, -18,8%).: a -139,1 milioni di Euro, in miglioramento rispetto ai -141,7 milioni del 31 dicembre 2022.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti laper ciascuna delle azioni in circolazione, per un ammontare complessivo pari a circa 7,4 milioni di Euro. Il dividendo proposto corrisponde a un pay-out ratio sull’utile netto consolidato del 30,5%, in linea con gli esercizi precedenti. Il dividendo sarà in pagamento dal 24 aprile 2024, con data di legittimazione a percepire l’importo (record date) il 23 aprile 2024 e stacco cedola (numero 17) il 22 aprile 2024.