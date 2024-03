Generali Asset Management e Qi4M lanciano l’Academy sull’Intelligenza Artificiale dedicata al settore finanziario

Generali

(Teleborsa) -(GenAM), parte dell’ecosistema di società di gestione, accelera sull’innovazione digitale e lancia la propria Academy sull’nel settore finanziario in partnership con, azienda nata nel 2017 attiva nell’analisi di dati finanziari tramite machine learning. Tra le prime del suo genere in Europa, l’Academy di Qi4M segna un importante passo in avanti nel connubio tra. Il particolare percorso formativo unito all’utilizzo della piattaforma tecnologica Qi4M è stato pensato per estendere velocemente le capacità di Generali Asset Management nell’ideazione, test e adozione del Machine Learning (ML) e dell’Artificial Intelligence (AI) nel supporto alle decisioni di investimento e gestione del rischio.L’interasta sperimentando una fase di profondo cambiamento. L’applicazione dell’intelligenza artificiale ai processi di analisi e investimento apre nuovi scenari, che rappresentano opportunità di crescita ma anche rischi da conoscere e mitigare. L’AI può generare impatti significativi anche sul modello di business permettendo di offrire servizi sempre più efficienti e sofisticati ai clienti. Generali Asset Management (GenAM) pone l'utilizzo pervasivo delle nuove tecnologie tra le sue, assieme all’obiettivo di dotarsi di tutte le risorse necessarie per una loro adozione consapevole e sicura.Scopo dell’è proprio quello di creare strutturalmente in Generali Asset Management le competenze avanzate necessarie nel campo dell'Intelligenza Artificiale e dell'. GenAM mette al centro della propria strategia di innovazione continua il coinvolgimento di tutte le diverse Unità operative che compongono la catena del valore. Significativi passi avanti sono già stati fatti nell’automazione delle attività a minor valore aggiunto, nell’adozione di strumenti di analisi dati basati sue nell’implementazione di software ed algoritmi a supporto della gestione attiva di portafogli– tra i pilastri del business di GenAM.Con la Financial AI Academy, GenAM ha attivato un percorso formativo appositamente studiato per rispondere alle nuove esigenze tramite un approccio di “”: l’Academy prevede lezioni teoriche e sessioni di laboratorio interattive, durante le quali i partecipanti hanno l'opportunità di sviluppare e sperimentare prototipi di algoritmi destinati all’applicazione pratica, con particolare attenzione all’acquisizione di metodologie di test rigorose.Lapunta a garantire comprensione approfondita delle dinamiche finanziarie e dell’AI, una maggiore fiducia nella capacità di innovare e di sperimentare oltre alla consapevolezza critica necessaria per comprendere limiti e campi di applicazione più appropriati dei vari modelli. Alla fine del percorso, i partecipanti avranno acquisito competenze pratiche per trasformare prototipi in soluzioni reali e produttive., Head of Investment di Generali Asset Management: “I mercati finanziari hanno caratteristiche piuttosto uniche rispetto ad altri problemi di natura statistica, per questo motivo serviva un corso dedicato, che si concentra sui dettagli più complessi e spesso non trattati in percorsi più generalisti. L’AI è passata da un «nice to have» a un «must have» e la sua applicazione nei processi di investimento continua a espandersi.”, Head of Information Technology & Innovation di Generali Asset Management aggiunge: “Dal supporto avanzato alla gestione del portafoglio, alla valutazione del rischio fino all’iper-automazione, l’AI sta dimostrando il suo effetto moltiplicatore anche nell’Asset Management, con la possibilità di offrire servizi sempre più sofisticati in modo sempre più veloce ed efficiente. È però indispensabile creare solide e diffuse competenze interne per poter governare opportunità e rischi di queste nuove tecnologie”.“La decisione di inaugurare la Financial AI Academy nasce dalla volontà di fornire ai professionisti del settore finanziario gli strumenti necessari per comprendere a fondo gli algoritmi e le tecnologie emergenti nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale,” dichiara, Fondatore e Responsabile della Ricerca e Sviluppo di Qi4M. “Questo approccio permetterà loro di applicare queste tecnologie con maggiore sicurezza e consapevolezza nei loro processi di innovazione. Consideriamo la formazione come il mezzo più efficace per facilitare in ogni ambito l’adozione di queste nuove tecnologie”.