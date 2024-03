Il contributo delle società FTSE 100 alle vittime di violenza domestica

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'iniziativa, UN Women, con il supporto di, ha condotto la primasul sostegno che le aziende che fanno parte del FTSE 100 (l’indice azionario delle 100 società più capitalizzate quotate al London Stock Exchange) offrono ai propri dipendenti che subiscono violenze e abusi domestici. In un rapporto intitolato "Small Steps, Big Difference" (Piccoli passi, grandi differenze), si analizza ciò che le aziende del FTSE 100 stanno attualmente facendo per sostenere i propri dipendenti che subiscono violenze e abusi domestici e cosa si potrebbe fare di più sul posto di lavoro e nella società.Il rapporto mostra che lae glisono sempre più considerati un tema su cui porre attenzione sui luoghi di lavoro e che il sostegno ai dipendenti che subiscono abusi è un elemento importante per garantire un ambiente di lavoro sicuro e solidale.Ledelesercitano un'influenza significativa a livello globale: le 22 aziende che hanno partecipato all'indagine impiegano oltre 1,6 milioni di persone, il 43% delle quali sono donne. Queste aziende hanno un enorme potenziale per affrontare la violenza domestica e gli abusi, soprattutto nei Paesi in cui il sostegno statale è limitato.Unaha dichiarato: "Non avrei mai lasciato mio marito se non fosse stato per il sostegno del mio manager e per la politica sulla violenza domestica della mia azienda. Ho perso la casa, ho perso mio marito, i miei figli hanno perso la possibilità di vivere con il loro papà. L'unica cosa che non ho perso in tutto questo è stato il mio lavoro. Posso provvedere a me stessa e ai miei figli e sono persino riuscita a chiedere un mutuo da sola".del rapporto mostrano che: l'82% delle aziende intervistate offre supporto ai dipendenti che subiscono violenze e abusi domestici. Questo include un supporto immediato per rispondere alla violenza domestica e agli abusi quando si verificano, compresi i suggerimenti per rivolgersi a organizzazioni di supporto esterne; accordi di lavoro flessibili e congedi (compresi i congedi retribuiti aggiuntivi), come strumenti per aiutare le persone a sfuggire alla violenza quando si verifica, senza perdere il loro lavoro.Il 53% delle aziende fornisce anche unche può aiutare i dipendenti prima che si verifichino gli abusi, ad esempio sensibilizzando i dipendenti sul rischio e sull'impatto della violenza domestica e degli abusi. Il 41% delle aziende fornisce unper sostenere l'indipendenza economica dei dipendenti, anche attraverso un sostegno finanziario e una protezione temporanea contro il licenziamento. Il 23% delle aziende ha riferito di aver fornitoai dirigenti e ai professionisti delle risorse umane per riconoscere e rispondere ai dipendenti vittime di abusi domestici.Tra leci sono Anglo American, Diageo, HSBC UK, NatWest, Spirax Group e Vodafone. Queste aziende stanno condividendo le buone pratiche e le lezioni apprese per incoraggiare altre aziende a implementare il supporto alla lotta contro la violenza domestica e gli abusi.La disponibilità delle aziende del FTSE 100 a partecipare a questa indagine, a condividere informazioni, a confrontarsi e a imparare testimonia l'impegno a collaborare per affrontare la violenza domestica sia individualmente che collettivamente. L'indagine serve comeper misurare i progressi nel tempo, fornendo indicazioni e buone pratiche per le aziende che si occupano di questo tema.Tra gli esempi di aziende con politiche forti in materia di violenza domestica vi sono Anglo American, Diageo, HSBC UK, NatWest, Spirax Group e Vodafone:ha una politica globale che copre 15 paesi in tutto il mondo. Questa prevede un alloggio sicuro per i dipendenti che devono lasciare la propria casa in caso di emergenza.fornisce supporto ai dipendenti nel Regno Unito, dando accesso a sovvenzioni finanziarie, assegnate attraverso la Bank Workers Charity. HSBC organizza anche regolari webinar di sensibilizzazione per aiutare ad aumentare la consapevolezza ed educare i colleghi.ha lanciato la prima politica globale sulla violenza domestica e gli abusi (che copre 19 Paesi in tutto il mondo) nel 2019.Vodafone Foundation ha inoltre utilizzato la tecnologia per mettere in contatto oltre 2,8 milioni di persone colpite da abusi domestici e crimini d'odio con consigli, supporto e istruzione. Questo include "", un'applicazione e un sito web sicuri e facili da usare che forniscono supporto e informazioni per individuare i segnali di abuso, sapere come reagire e aiutare le persone a trovare un percorso sicuro di assistenza, disponibile in oltre 13 Paesi.