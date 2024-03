Italgas sottoscrive un finanziamento Sustainability Linked per 600 milioni di eur

(Teleborsa) -

Italgas ha sottoscritto con un pool di banche italiane e internazionali un contratto di finanziamento Sustainability Linked da 600 milioni di euro con scadenza massima di 5 anni.







Si tratta di unche permetterà al Gruppo di disporre di una nuova fonte di finanziamento per supportare futuri fabbisogni.L’operazione èrelativi allain posizioni di responsabilità, in coerenza con i target fissati nel Piano Strategico 2023-2029 e nel Piano di Creazione di Valore Sostenibile. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il contratto prevede un meccanismo di step-up del margine applicabile.

Il Pool di banche è composto da BNL, BNP Paribas, Cassa Depositi e Prestiti, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Société Générale e Unicredit