EuroGroup Laminations, redditività consolidata record nel 2023

Eurogrup Laminations

(Teleborsa) - I risultati preliminari dell'esercizio 2023 dimostranopari a 835,6 milioni, in leggera flessione dell'1,8% rispetto al 2022 (851,1 milioni). Il risultato - spiega la società nella nota dei conti - è stato guidato dalla solida crescita del segmento EV & Automotive, che ha quasi completamente compensato la contrazione del segmento Industrial.Redditività consolidata record con EBITDA Adjusted in crescita a 116 milioni di euro (+11,6% rispetto al 2022) e Adjusted EBITDA Margin a 13,9% (+1.7 p.p. rispetto al 2022).in sensibile riduzione a 111 milioni di euro, con un Net Leverage Ratio di 1,0x che incorpora già l’acquisizione di DS4 e il buyback.Ilha registrato ricavi pari a 477,3 milioni, in crescita del 50,1% rispetto al 2022 (317,9 milioni), principalmente grazie all'aumento dei volumi di produzione su nuovi progetti legati alla crescente domanda di prodotti EV, coerentemente con l'esecuzione e l'espansione del portafoglio ordini, confermando così la leadership del Gruppo nei mercati di riferimento.Ilha registrato ricavi per 358,3 milioni, rispetto a 533,2 milioni dello stesso periodo del 2022 (-32,8% a/a).Crescita di ricavi e profitti nellacon riduzione dei Capex e stabilizzazione del Capitale Circolante Netto. Nuovi Mid-term targets al 2026 con crescita attesa tra il 24% e il 27% in termini sia di ricavi che di EBITDA.