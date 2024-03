Gruppo Cassa Centrale effettua la terza indagine su buone pratiche per l’ambiente e le comunità

(Teleborsa) - Ilrafforza il proprionell’ambito della, attraverso progetti che interpretano i valori cooperativi che contraddistinguono il Gruppo, favorendo la circolarità e il confronto, anche tra le banche affiliate.Attraverso il supporto tecnico e scientifico di- Fondazione di ricerca, formazione e consulenza nell’ambito delle imprese cooperative e sociali e delle altre organizzazioni nonprofit - il Gruppo ha condotto larealizzate all’interno del perimetro di tutte le Banche affiliate, delle Società controllate oltre che di Cassa Centrale.Questa iniziativa rappresenta unnella consolidata collaborazione tra Euricse e Cassa Centrale, mirando a potenziaredel Gruppo attraverso nuovi progetti e strategie nell’ambito della sostenibilità e della responsabilità sociale.Per quanto concerne le, l'analisi rivela un aumento del 17% del numero di(200 in totale) per auto e bici elettriche rispetto al 2022. Contestualmente, l’evoluzione dell’infrastruttura ha guidato l’ammodernamento della flotta aziendale, con una transizione graduale verso. I dati sull’approvvigionamento energetico mostrano un aumento del 24% nell’installazione di, oggi presenti su 123 proprietà e interventi di riqualificazione energetica su altri 108 immobili. Nel 2023, il Gruppo ha lanciato nuovi, piantando oltre 5.400 alberi, con ulteriori 7.000 piantumazioni in programma per la primavera del 2024, contribuendo così attivamente alla compensazione delle emissioni.Nel novero delle, vi sono oltre 1.300che hanno visto come protagoniste attive le Banche del Gruppo. Laconferisce loro un ruolo centrale nella coesione sociale attraverso molteplici iniziative formative e culturali che hanno visto la crescita del 12% del numero dei partecipanti., con iniziative che supportano lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, la proposta di agevolazioni extra bancarie e numerosi premi allo studio. La disponibilità dei locali per enti e associazioni del territorio e la presenza di(3 in più rispetto al 2022), promossi dalle banche affiliate, sottolineano la vasta gamma di attività. L’insieme di queste iniziative in ambito culturale, artistico e ricreativo, e il coinvolgimento in interventi sociali e sanitari, unitamente all’attenzione all’ambiente, conferma nel concreto l'impegno del Gruppo Cassa Centrale per il benessere delle comunità e per la promozione di una visione sostenibile e responsabile per il futuro.