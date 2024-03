Health Italia scende in Borsa, ricavi 2023 sotto le attese

Health Italia

(Teleborsa) -per il titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, anche se i(poco più di 16 mila euro in un'ora di contrattazioni).Gli analisti disottolineano che isono diminuiti del 9% su base annua a 35,7 milioni di euro principalmente a causa dello spin-off di Real Estate e Nutraceuticals, che hanno generato un fatturato di 1,6 milioni nel 2022. I ricavi sono circa il 10% sotto la loro previsione a 40 milioni di euro, nonostante l'esclusione delle attività cedute. L'è rimasto sostanzialmente stabile a 7,9 milioni di euro, ma ilè migliorato di 2 punti percentuali al 22% grazie alla significativa riduzione dei costi dei servizi, al miglioramento della marginalità delle attività principali e alle strategie di risparmio. Il margine EBITDA è stato del 2% superiore alle previsioni, pari al 20%. L'a fine 2023 è sceso a 6,4 milioni di euro da 11,5 milioni di euro di fine anno del 2022, leggermente migliore delle previsioni pari a 7,4 milioni di euro.Banca Profilo mantiene la raccomandazione "Buy" e mette il target price "under review", prevedendo diSi muove al ribassocon i, per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 1,392 e successiva a 1,383. Resistenza a 1,417.