Intred, Egon Zanagnolo nuovo DG dopo uscita di Federico Protto

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, ha annunciato lache, a partire dal 28 marzo 2024, succede a Federico Protto. Le dimissioni di Protto - che doveva anche assumere la posizione di amministratore delegato con l'approvazione del bilancio 2023 da parte dell'assemblea - sono arrivate la settimana scorsa per accettare la nomina a CEO di Cellnex Italia Zanagnolo, 48 anni, vanta una. In Intred si è occupato principalmente di attività commerciale, con incarichi crescenti, divenendo responsabile della divisione nel 2011 e direttore commerciale e marketing dal 2020. Inoltre, Nel corso degli ultimi anni ha collaborato a stretto contatto con il CEO Daniele Peli nell'elaborazione delle politiche commerciali e di marketing, supervisionando i rapporti con la clientela."Sono lieto di annunciare la nomina di Egon Zanagnolo come nuovo direttore generale della società - ha commentato il co-fondatore e CEO- In lui pongo piena fiducia, fiducia guadagnata sul campo in questi 25 anni di esperienza in Intred. La sua lunga esperienza nel settore TLC e le sue competenze commerciali contribuiranno sicuramente alla crescita della società nei prossimi anni. Egon sarà inoltre impegnato a, che riteniamo ci consentirà di porre le basi per la futura Intred, una società dinamica e capace di cogliere tutte le opportunità che il mercato saprà offrire, sulla scia dei successi ottenuti in questi anni".