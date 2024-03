Luiss SoG, lectio magistralis Casellati su "VIG e riforme: la buona politica che guarda al futuro"

(Teleborsa) - Laospiterà, mercoledì 13 febbraio dalle ore 11, lael Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati sul tema “. Un focus sulle prospettive per i giovani alla vigilia dell’introduzione, in Italia, diSta, infatti, per diventare realtà anche nel nostro Paese il dispositivo che a Bruxelles viene denominato Youth Check e che trova già applicazione da qualche anno in Germania e in Austria.nella riunione del 5 dicembre scorso, ha approvato in via preliminare il disegno di legge che introduce deleghe al Governo per la semplificazione normativa e include VIG, che prevede una vera e propria riforma degli attuali processi legislativi. Una volta attuata, le leggi italiane dovranno tenere conto degli effetti ambientali, sociali o economici ricadenti sui giovani e sulle generazioni future.“Una vera e propria rivoluzione copernicana che prova a dare una risposta concreta e spero risolutiva all’emergente divario generazionale che colpisce i nostri giovani italiani”, spiegadocente di Politiche dell’Unione europea alla Luiss e curatore dell’Osservatorio Politiche giovanili della Fondazione Bruno Visentini che introdurrà la lectio magistralis dopo i saluti del Direttore della Luiss School of Government,L’intervento del Ministroi si concentrerà, in particolare,A margine della lectio,he si terrà nell’aula “Giovanni Nocco” della Facoltà di Giurisprudenza Luiss, i commenti di:Assessore alle Politiche giovanili, Comune di Parmai Campanari, Commissario Straordinario Agenzia Italiana Gioventù;Direttore del Master in Parlamento e Politiche Pubbliche, Luiss School of Government;, Presidente Consiglio Nazionale Giovani.Infine, seguirà un dibattito con gli studenti, moderato dCaporedattore politico del Tg1.