Saudi Aramco, dividendi in aumento a quasi 100 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, la compagnia nazionale saudita di idrocarburi, ha comunicato che l'è stato di 121,3 miliardi di dollari nel, rispetto a 161,1 miliardi di dollari nel 2022, rappresentando il secondo utile netto più alto di sempre. La diminuzione su base annua è attribuita al calo dei prezzi del petrolio e dei volumi venduti, nonché alla riduzione dei margini di raffinazione e dei prodotti chimici, parzialmente compensati da una diminuzione delle royalties di produzione durante l'anno e da minori imposte. Ilha raggiunto i 101,2 miliardi di dollari nel 2023, rispetto ai 148,5 miliardi di dollari del 2022."Nel 2023 abbiamo raggiunto il nostro secondo utile netto più alto di sempre. La nostra resilienza e agilità hanno contribuito a flussi di cassa sani e ad alti livelli di redditività, nonostante un contesto economico sfavorevole - ha commentatodi Saudi Aramco - Abbiamo anche consegnato ai nostri azionisti un aumento del 30% su base annua dei dividendi totali pagati nel 2023"."Le nostre spese in conto capitale sono aumentate in linea con le linee guida mentre cerchiamo di creare e acquisire ulteriore valore dalle nostre operazioni, posizionando la società per un futuro in cui crediamo chea venire, insieme a nuove soluzioni energetiche", ha aggiunto.Nel 2023 sono stati pagatiper 97,8 miliardi di dollari, in aumento del 30% rispetto al 2022. Aramco ha dichiarato un dividendo base di 20,3 miliardi di dollari per il quarto trimestre, da pagare nel primo trimestre del 2024. Inoltre, il consiglio ha approvato la terza distribuzione di dividendi legati alla performance dividendi per 10,8 miliardi di dollari.nel 2023 hanno raggiunto i 49,7 miliardi di dollari, inclusi 42,2 miliardi di dollari di. Ciò rappresenta un aumento del 28% rispetto ai 38,8 miliardi di dollari nel 2022, inclusi 37,6 miliardi di dollari di capex organici. Aramco prevede che i capital investments per il 2024 saranno pari a circa 48-58 miliardi di dollari, in crescita fino alla metà del decennio circa.Inoltre, prevede che la direttiva volta a mantenere laal giorno, principalmente grazie al rinvio di progetti non ancora commissionati e alla riduzione delle perforazioni di riempimento, ridurrà gli investimenti di capitale di circa 40 miliardi di dollari tra il 2024 e il 2028.