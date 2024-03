Somec crolla in Borsa su PFN maggiore delle attese e superamento covenant

Somec

(Teleborsa) -per il titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, che avvia le contrattazioni in pesante ribasso. A pesare sull'andamento delle azioni è lache è stata comunicata venerdì a mercato chiuso In particolare, l'EBITDA si collocherà al di sotto del valore minimo previsto dal range comunicato in data 25 settembre 2023 per una percentuale di circa il 25%, mentre la Posizione Finanziaria Netta si collocherà al di sopra del valore massimo previsto di circa il 20%, con la società che parla di "".Somec, che non distribuirà dividendi, dovrà anche trattare con le controparti finanziarie dopo ilprevisti dal contratto di finanziamento in essere tra la società e alcuni istituti.registra unarispetto alla vigilia,. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 19,33 e successiva a quota 18,67. Resistenza a 21,33.