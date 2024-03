Biden: un bilancio da 7.300 miliardi di dollari per il futuro americano

(Teleborsa) - Il presidente statunitense,che include la spesa per le sue- compresi crediti d'imposta per le famiglie e nuovi investimenti per l'edilizia abitativa - aumentando le imposte sulle grandi società e sui ricchi. "Il mio bilancio prevede anche", ha dichiarato Biden, aggiungendo che per "troppe famiglie che lavorano duro, trovare una buona casa costa troppo". La sua proposta prevedeSi tratta di un manifesto della sua visione politica, che userà in campagna elettorale per le prossime presidenziali, ma che verràdato che i repubblicani hanno la maggioranza alla Camera.il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha reso note le spiegazioni generali delle. Il Greenbook delineache sosterranno gli investimenti del presidente Biden nel popolo americanoe riducendo ulteriormente il deficit."La proposta di bilancio del presidente Biden si basa sullaeffettuando investimenti fiscalmente responsabili pere riducendo i costi per le famiglie che lavorano in settori chiave, tra cui l'assistenza sanitaria e l'edilizia abitativa", ha affermato il. "Gli investimenti nel bilancio del Presidente sono interamente pagati, e il bilancio ridurrebbe i deficit di circa 3mila miliardi di dollari attraverso una combinazione di risparmi intelligenti e proposte fiscali che garantiscano che gli individui facoltosi e le grandi aziende paghino la loro giusta quota”.Le proposte contenute nel Greenbook mirano a. Queste includono un'ampia gamma di iniziative, come un'implementazione di un'imposta minima globale sulle multinazionali, un aumento delle aliquote fiscali per i più ricchi, e l'espansione dei crediti d'imposta per l'assistenza sanitaria e l'edilizia abitativa.Le proposte, che mirano a garantire che le grandi aziende e i ricchi paghino la loro giusta quota di tasse, includono l'implementazione di un'imposta minima globale sulle società,, un'imposta minima del 25% sui contribuenti più ricchi, e l'aumento dell'aliquota fiscale sui riacquisti di azioni societarie. Inoltre, sono previste misure per ridurre i costi per i lavoratori e le famiglie attraversoe riforme mirate al codice fiscale per chiudere scappatoie e garantire una maggiore equità fiscale.Grazie alle politiche del presidente Biden,Da allora le strategie a lungo termine del presidente hanno sostenuto un tasso di disoccupazione inferiore al 4% per più di due anni, il periodo più lungo in oltre 50 anni, hanno aumentato i salari reali degli americani al di sopra dei livelli pre-pandemici e hanno ridotto l’inflazione di oltre 2/3. dal suo picco, e ha portato a una crescita robusta del PIL che ha superato le aspettative.