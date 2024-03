Borse europee positive in attesa dell'inflazione USA. A Milano corre Leonardo

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, in una seduta improntata principalmente all'attesa per i nuovi dati di inflazione statunitensi in calendario per oggi.Sul fronte macroeconomico, inla lettura finale dell'inflazione di febbraio ha confermato le variazioni emerse in sede preliminare (+2,5% su anno). Nello stesso mese nelle nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono state 16.800, in accelerazione rispetto a 3.100 precedenti, mentre a gennaio il tasso di disoccupazione riferito ai tre mesi precedenti è inaspettatamente salito a 3,9% da 3,8%.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.178,5 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,42%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +132 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,59%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,36%, ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,88%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,21%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,33% a 33.425 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 35.550 punti. In moderato rialzo il(+0,31%); sulla stessa linea, leggermente positivo il(+0,21%).di Milano, troviamo(+4,99%, dopo la presentazione del nuovo piano ),(+2,22%),(+1,85%) e(+1,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,01%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,93%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,84%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,81%.del FTSE MidCap,(+5,82%),(+3,10%),(+2,51%) e(+2,43%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,16%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,80%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,12%.