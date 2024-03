Generali, Donnet: "Impegnati ad attuare Piano. Centrato target dividendi"

Generali

(Teleborsa) -, la crescita profittevole di tutte e aree di business e la solida posizione finanziaria. E' quanto affermato dal Ceo del Gruppo Generaliaprendo a conference call con gli anallsti.Il numero uno del Leone di Trieste ha voluto mettere in evidenza alcuni punti chiave, confermando in particolare che ilsia a livello operativo che a livello di utile netto è stato ottenuto grazie alin cui opera il gruppo. Il manager si è detto fiducioso che nel 2024 torneranno "flussi positivi sul segmento Vita" ed ha anticipato che un impatto positivo nel 2024 sarà esercitato dalle recenti acquisizioni di Liberty Seguros e Conning Holdings.Donnet ha voluto anche sottolineate a(Solvency 2 ratio) e ladel Gruppo Generali, affermando che questo consente di essere "fiduciosi ed ambiziosi" per il futuro.A proposito del(1,28 euro per azione), il Ceo ha segnalato che risultarispetto a quello pagato l'anno scorso ed in amento del 60% rispetto al dividendo 2016 (0,80 euro) ed ha indicato che è statodi 5,5 miliardidel Piano e LifeTime Partner 24", ha ribadito Donnet concludendo la sua presentazione e ricordando che il management è totalmente, mentre già guarda al prossimo ciclo che culminerà cn la presentazione del prossimo piano nel 2025. Un piano - ha aggiunto - che si prospetta sempre ambizioso in un contesto sfidante.Il numero uno di Generai non ha voluto esprimere un'opinione in merito al Dl Capitali, limitandosi a dire che la "posizione è perfettamente allineata" a quella di Asogestioni, e non ha voluto fare commenti sulla presentazione e della lista del CdA e sull'arrotondamento della quota di Fondazione CRT nel capitale, rispetto al quale ha affermato "non commentiamo le mosse dei nostri azionisti".